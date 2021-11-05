الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

برج إيفل يتنفّس الصعداء

برج إيفل
برج إيفل

استقطب برج إيفل الشهير في باريس، خلال أكتوبر، أعدادا من الزوار توازي مستويات الارتياد ما قبل جائحة كوفيد-19، بعد تراجع كبير بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وأوضحت شركة "سيتي" المشغلة للمعلم، لوكالة «فرانس برس»، أن برج إيفل الذي أعاد فتح أبوابه في يوليو بعد إغلاق استمر تسعة أشهر، شهد "شهرا جيدا في أكتوبر" بفضل "عودة السياحة" في العاصمة.

وسُجل هذا التقدم رغم إلزامية حيازة تصريح صحي لزيارة معظم الأماكن العامة في فرنسا خلال الصيف. 

واعتبارا من الأحد، لن يعود بإمكان الزائرين غير الحائزين التصريح الصحي إجراء فحص للمستضدات الجينية في الموقع كما يحصل حاليا، وقد أجري في الموقع 14 ألف فحص من هذا النوع منذ 21 يوليو.

واستقطب برج إيفل خلال الصيف 13 ألف زائر يوميا، في مقابل 25 ألفا قبل بدء الجائحة، وبالتالي تم بلوغ الهدف المنشود مع الأخذ في الاعتبار تحديد القدرة الاستيعابية في المكان بـ50% من القدرة الاعتيادية في المصاعد.

ومن 14 ألف زائر يوميا خلال فترة نهاية الأسبوع في سبتمبر، ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من 20 ألفا في اليوم في أكتوبر، أي "أفضل من أرقام 2019 خلال عطلة نهاية الأسبوع"، حسب شركة "سيتي" التي سجلت عودة للسياح الأوروبيين من البلدان المجاورة، وللأمريكيين الذين باتوا يشكلون 10% من إجمالي الزبائن.

لكن مع 1,5 مليون زائر متوقع لمجمل عام 2021 في مقابل 6,2 ملايين زائر في 2019، فإن هذا التعافي التدريجي "لن يغطي الخسائر" التي تكبدها برج إيفل وفق الشركة القائمة على الموقع.

واضطر برج إيفل، أحد أشهر رموز فرنسا ومن أكثر المعالم المدفوعة استقطابا للزوار في العالم، إلى إغلاق أبوابه بين منتصف مارس ونهاية يونيو 2020 خلال تدابير الإغلاق الأولى، ثم مجددا بين نهاية أكتوبر 2020 ومنتصف يوليو 2021.

وتتوقع شركة "سيتي" خسائر بقيمة 75 مليون يورو خلال العام الحالي، بعد عجز أول بلغ 52 مليون يورو في 2020.

السياحة الأزمة الصحية العالمية باريس برج إيفل كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

الطب الشرعى يكشف.. سفاح الإسماعيلية غير مضطرب نفسيًا

«الصحة» تحذّر الآباء من التدخين فى المنزل: هذا ما يحدث لأطفالك

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع