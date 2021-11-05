ضبط مصنع مبيدات زراعة بدون ترخيص و14 طن أسمدة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وذلك بمشاركة الادارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين قطاع غرب و وسط الدلتا حيث تم ضبط، ضبط مصنع مبيدات زراعية غير مرخص والتحفظ على عدد 1180 عبوة معبأة وفارغة، و ضبط 1000 كيس ملح مجهول المصدر، ضبط 1000 لتر بنزين و عدد 25 اسطوانة غاز تم تجميعهم لاعادة البيع في السوق السوداء، وتم ضبط 378 عبوة منظفات منتهية الصلاحية واحد لتر.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.