الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: رئيس الوزراء اليابانى يزور الولايات المتحدة خلال الشهر الحالى

فاميو كيشيدا
فاميو كيشيدا

 أفادت تقارير اخبارية فى طوكيو اليوم بأن رئيس الوزراء اليابانى " فاميو كيشيدا " ربما يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الحالى .


وذكرت وكالة " جى جى نيوز " الاخبارية اليابانية أن هذه الزيارة ربما يقوم بها رئيس الوزراء قبل إلقائه خطابا فى البرلمان وقبل المناقشات البرلمانية بشأن الميزانية التى من المقرر اجراؤها فى أواخر شهر نوفمبر .


وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن كيشيدا كان قد أعرب عن رغبته فى زيارة الولايات المتحدة أثناء قمة المناخ التى تم عقدها مؤخرا فى مدينة جلاسجو ، حيث اجتمع مع الرئيس الأمريكى بايدن للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا جديدا للوزراء فى اليابان يوم الرابع من أكتوبر الماضى .


ومما يذكر أن كيشيدا و بايدن أكد خلال اجتماعهما فى جلاسجو إلتزامهما بالتحالف اليابانى / الأمريكى و بالتعاون بهدف جعل منطقة الاندو - باسيفيك منطقة حرة و مفتوحة .

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