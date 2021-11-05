سى إن إن: الولايات المتحدة متخلفة بشكل كبير فى اختبارات كوفيد-19 المنزلية

ذكرت شبكة ((سي إن إن)) الأمريكيةأن الولايات المتحدة "متخلفة بشكل كبير" عن العديد من الدول في اختبارات كوفيد-19 المنزلية.

وقالت القناة الإخبارية إنه في البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد في العالم، يشعر الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى مجموعة اختبار منزلية بخيبة أمل عادة بسبب رفوف الصيدليات الفارغة وارتفاع الأسعار.

ونقلت شبكة ((سي إن إن)) عن روبرت ريدفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن الولايات المتحدة "كانت دائما متخلفة" في إجراء الاختبارات خلال معظم عام 2020.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة معلما قياسيا قاتما يبلغ 750 ألفا يوم الأربعاء، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.