الأردن وأيرلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية، خاصة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وذكر بيان للخارجية الأردنية اليوم أن الوزيرين اتفقا على تشكيل فريق عمل ليضع خلال الأسابيع القادمة برنامجاً لتفعيل التعاون في عدد من القضايا في مجال الأمن الغذائي والمياه والتعليم والسياحة والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والبحثي إلى غير ذلك من مجالات التعاون الثنائي.

وأكد الوزيران الحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة بعد المحادثات، إن زيارة كوفيني كانت محطة للحديث حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتفق الجانبان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للتقدم باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا".

وثمن الوزير الأردني مواقف إيرلندا التاريخية والثابتة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمها المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعرب الصفدي عن تطلعه إلى مشاركة وزير الخارجية الإيرلندي في المؤتمر الذي ستنظمه المملكة الأردنية بالتعاون مع السويد من أجل حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة الشهر الجاري.

وأعلنت إيرلندا أمس عن زيادة دعمها المخصص للأونروا بتسعة ملايين يورو في هذا العام، وسوف تقوم "بالمزيد قبل نهاية العام" لتسليط الضوء على جهود الأردن والسويد لعقد المؤتمر الدولي لحشد الدعم السياسي والمالي خلال الأسابيع القادمة، بحسب كوفيني.

وأكد الوزير الإيرلندي أن بلاده ستواصل دعم وكالة الأونروا.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الوزير الإيرلندي على التزام بلاده بحل الدولتين والالتزام بالعمل مع القيادات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشراكة القوية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية استناداً لحل الدولتين.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وقال الصفدي إن محادثاته مع نظيره الإيرلندي ناقشت الوضع في سوريا، حيث أكدا ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

وحول الأوضاع في اليمن، قال الصفدي "نحن نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن" وفق المرجعيات المتفق عليها.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن الأردن يعتبر دائماً أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمنه، ويرفض أيّ اعتداء على الأشقاء وأمنهم، ونرفض أية إساءة إلى أشقائنا في السعودية وفي الخليج.

وتضاعف حجم التبادل التجاري خلال هذه الفترة بين البلدين، ومن المتوقع أن يصل لأكثر من 300 مليون دولار هذا العام، وفق الوزير الإيرلندي.