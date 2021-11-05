الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن وأيرلندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية، خاصة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وذكر بيان للخارجية الأردنية اليوم أن الوزيرين اتفقا على تشكيل فريق عمل ليضع خلال الأسابيع القادمة برنامجاً لتفعيل التعاون في عدد من القضايا في مجال الأمن الغذائي والمياه والتعليم والسياحة والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والبحثي إلى غير ذلك من مجالات التعاون الثنائي.

وأكد الوزيران الحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة بعد المحادثات، إن زيارة كوفيني كانت محطة للحديث حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتفق الجانبان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للتقدم باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا".

وثمن الوزير الأردني مواقف إيرلندا التاريخية والثابتة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمها المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعرب الصفدي عن تطلعه إلى مشاركة وزير الخارجية الإيرلندي في المؤتمر الذي ستنظمه المملكة الأردنية بالتعاون مع السويد من أجل حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة الشهر الجاري.

وأعلنت إيرلندا أمس عن زيادة دعمها المخصص للأونروا بتسعة ملايين يورو في هذا العام، وسوف تقوم "بالمزيد قبل نهاية العام" لتسليط الضوء على جهود الأردن والسويد لعقد المؤتمر الدولي لحشد الدعم السياسي والمالي خلال الأسابيع القادمة، بحسب كوفيني.

وأكد الوزير الإيرلندي أن بلاده ستواصل دعم وكالة الأونروا.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الوزير الإيرلندي على التزام بلاده بحل الدولتين والالتزام بالعمل مع القيادات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية في إطار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشراكة القوية مع الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية استناداً لحل الدولتين.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وقال الصفدي إن محادثاته مع نظيره الإيرلندي ناقشت الوضع في سوريا، حيث أكدا ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

وحول الأوضاع في اليمن، قال الصفدي "نحن نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن" وفق المرجعيات المتفق عليها.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن الأردن يعتبر دائماً أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمنه، ويرفض أيّ اعتداء على الأشقاء وأمنهم، ونرفض أية إساءة إلى أشقائنا في السعودية وفي الخليج.

وتضاعف حجم التبادل التجاري خلال هذه الفترة بين البلدين، ومن المتوقع أن يصل لأكثر من 300 مليون دولار هذا العام، وفق الوزير الإيرلندي.

تعز الأردن علاقات تعزيز المستجد تعزيز العلاقات المستجدات الإقليمية والدولية العلاقات الثنائية الأ تعزيز العلاقات الثنائية والدولية بحث الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

«خالى قتل تيتا وجدو».. «الدستور» تستمع لشهود عيان مذبحة الإسكندرية (صور)

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

مصدر أمنى يكشف لـ«الدستور» سر تحول سماء بورسعيد لـ اللون الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع