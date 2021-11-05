الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش وصول مياه الشرب والغاز إلى عدد من المناطق

إجتماع محافظ مطروح
إجتماع محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، إجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتسير وصول مياه الشرب والغاز  إلى عدد من المناطق وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى الاجهزة التنفيذية والشركات  المعنية بالمحافظة ( الغاز، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحى). 


وناقش المحافظ مقترحات استقرار توفير مياه الشرب بمنطقة وادى الرمل  غربي مرسى مطروح مع اتخاذ اجراءات إنشاء خزان مياه سعة 1500م3 وغراب مياه كحل سريع ضمن المشروع المخطط لتخفيف أعباء المواطنين ومراجعة موقف تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء محطات الرفع وغراب المياه وإعداد رسومات شبكة المياه بالمنطقة.


ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإعلان عن تلقى طلبات المواطنين لعمل الوصلات المنزلية  وفقا للمقايسات الفنية والأسعار المحددة مع التيسير على المواطنين في المناطق المنتهية بها شبكات الصرف الصحي تمهيدا لأعمال البدء فى توصيل الغاز الطبيعى ومنها عزبة السادات والكيلو 4 والكيلو 7 والمنطقة المحصورة بينهم حيث يتوقف توصيل الغاز الطبيعى على تركيب الوصلات المنزلية.

محافظ مطروح الصرف الصحي الغاز الطبيعي السكرتير المساعد مطروح

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