تراجع جديد لسعر اليورو اليوم الجمعة 5-11-2021

شهد سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 5-11-2021، تراجعًا بنهاية الأسبوع الجارى وسط استقرارأسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الجمعة 5-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 18.052 جنيه و18.097 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.2147 جنيه لـ 18.3068 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1659 جنيه لـ 18.097 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2809 جنيه لـ 18.2147 جنيه، كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.1221 جنيه لـ 18.0533 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من 18.2789 جنيه لـ 18.2836 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.1275 جنيه لـ 18.05866 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2788 جنيه لـ 18.2835 جنيه.



وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري انخفاضًا من 18.1158 جنيه لـ 18.0314 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2789 جنيه لـ 18.2836 جنيه، بينما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 18.1158 جنيه لـ 18.0314 جنيه للشراء، وارتفع من 18.2789 جنيه لـ 18.2836 جنيه للبيع.



فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.052 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 18.295 جنيه، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.0763 جنيه للشراء، 18.3068 جنيه للبيع.



كانت منطقة اليورو قد شهدت تحسنًا فى عدد من مؤشرات أداء اقتصادياتها مع تسارع عجلة تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث حقق اقتصاد المنطقة معدل نمو بلغت نسبته 2.2% مقابل 2.% خلال الربع السابق عليه من العام نفسه، كما تراجعت معدلات البطالة لتصل إلى 7,4% من السكان العاملين خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 7,5% في أغسطس بينما كانت قد بلغ المعدل 8,6% في سبتمبر 2020.