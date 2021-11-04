الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات التعافى واستعدادات الانتقال للعاصمة.. حصاد «التخطيط» فى 24 ساعة

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من وحدة الاقتصاد الكلي بالوزراة حول مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20/2021، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلًا 106 نقاط مرتفعًا من 103 نقاط في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري.

https://www.dostor.org/3617281

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل مؤشر تعافي القطاعات والأنشطة الاقتصادية للربع الرابع من العام المالي 20/2021،

https://www.dostor.org/3617342


عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المحافظين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور غسان البابا، أمين عام مجموعة البنك الإسلامي لدراسة الخطوات التنفيذية لترتيب استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك العام المقبل 2022، والاتفاق على الأطر التنسيقية لهذا الحدث المهم، الذي من المتوقع أن يشهد حضور قرابة 4 آلاف شخص من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي.


https://www.dostor.org/3617369


بدأت دواوين الوزارات والجهات التابعة استعدادات مكثفة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

https://www.dostor.org/3617643


تواصل دواوين وزارات الحكومة والجهات التابعة استعداداتها المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى الانتقال الفعلى إلى «الحى الحكومى» بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

https://www.dostor.org/3617844

التخطيط هالة السعيد مؤشرات تعافى كورونا العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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