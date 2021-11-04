اليمن يبحث مع صندوق التكيف بالأمم المتحدة سبل توفير الدعم اللازم للبلاد

بحث المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة، رئيس الوفد اليمني المشارك في قمة الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي (كوب 26)، اليوم الخميس، مع رئيس صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة ميكو أوليكاينين، الأضرار الناجمة عن تأثيرات التغير المناخي التي تصيب البلدان النامية ومن بينها اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات قمة المناخ (كوب 26) بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، ناقش الشرجبي سبل توفير الدعم اللازم من قبل صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، للحكومة اليمنية، بهدف مساعدتها على تجاوز تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ودعم القطاعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد في اليمن، ومن بينها قطاعات المياه، والزراعة، والمناطق السياحية وغيرها.

وأشار الجانبان إلى عدم استفادة اليمن من تمويلات صندوق التكيف الهادفة للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، نتيجة لعدم وجود هيئة وطنية معتمدة لدى الصندوق لاستقبال الدعم اللازم في بناء مشاريع حيوية في القطاعات التي تحتاج للتكيف في مواجهة التغير المناخي.

وتطرق اللقاء إلى الآليات اللازمة لتسهيل الوصول إلى التمويلات التي يقدمها الصندوق ودعم الجهات الوطنية ضمن برامج الجاهزية والاستعداد، إضافةً إلى المشاريع المهمة في القطاعات الحيوية التي يعد التكيف فيها من الأولويات الضرورية ضمن خطط الحكومة لمواجهة تبعات تغير المناخ.

وعبر رئيس صندوق التكيف، عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم الذي يحتاجه اليمن في القطاعات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وبناء المشاريع التي ستحددها الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، التي تعد نقطة الاتصال اليمنية مع الصندوق.