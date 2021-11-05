الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الجمعة ٥  نوفمبر ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس،  ومحافظة الغربية.
 

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ٥  نوفمبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة:

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد  الشروق       ٦:١٢

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد آذان المغرب  ٥:٠٥

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٩

موعد  الشروق       ٦:١٩

موعد آذان الظهر    ١١:٤٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٦

موعد آذان المغرب  ٥:٠٨

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٨

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١

موعد  الشروق       ٥:٥٩

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣٢

موعد آذان المغرب   ٤:٥٤

موعد آذان العشاء  ٦:١٣

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد  الشروق       ٦:٠٠

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد آذان المغرب  ٥:٠٦

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٢

 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٣

موعد  الشروق       ٥:٥٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد آذان المغرب   ٥:٠٧

موعد آذان العشاء  ٦:٢٢

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٨

موعد  الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد آذان المغرب  ٥:٠٠

موعد آذان العشاء.  ٦:١٩

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد  الشروق       ٦:٠٩

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٣٨

موعد آذان المغرب  ٥:٠٠

موعد آذان العشاء. ٦:١٩

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٥

موعد  الشروق       ٦:١٤

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٢

موعد آذان المغرب  ٥:٠٤

موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤

موعد صلاة الفجر موعد اذان العشاء ٦ ١٩ موعد أذان المغرب موعد آذان الظهر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

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