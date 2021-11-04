«المارونية» فى احتفالات اليوم: أنفسنا على صورة الثالوث الأقدّس

تحتفل الكنيسة المارونية، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم، بحلول الخميس من الأسبوع السابع بعد عيد الصليب.

وتكتفي الكنيسة في احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس، إنجيل القدّيس متّى.

بينما تقتبس العظة الاحتفالية من عظات للآحاد وأعياد القدّيسين للقدّيس أنطونيوس البادوانيّ الذي عاش في الفترة (نحو 1195 - 1231)، وهو راهب فرنسيسيّ.

وتقول العظة التي تحمل شعار: «أَطلِعْ عَلينا نورَ وَجهِك، يا ربّ»: "كما يحمل هذا الدينار صورة قيصر، هكذا فإنّ أنفسنا هي على صورة الثالوث الأقدّس، وفقًا لما جاء في سفر المزامير: "أَطلِعْ عَلينا نورَ وَجهِك، يا ربّ."... يا ربّ، إنَّ نور وجهك يعني نور نعمتك التي تثبّت صورتك فينا وتجعلنا على مثالك، نور وجهك هذا مطبوع في عقلنا الذي يعتبر القوّة الأسمى في نفسنا، والذي يتلقّى هذا النور كما يتلقّى الشمع بصمة الختم.

وتضيف: "إنّ وجه الله هو عقلنا: فكما يُعرف المرء من وجهه، هكذا نعرف الله من خلال مرآة العقل. لكنّ هذا العقل تعرّض للتشويه من خلال خطيئة الإنسان، لأنّ الخطيئة تجعل الإنسان في مواجهة مع الله. لقد أصلحت نعمةُ الرّب يسوع المسيح عقلَنا. لذا، قال بولس الرسول لأهل أفسس: "وأَن تَتَجدَّدوا بِتَجَدُّدِ أَذهانِكمُ الرُّوحِيّ". إنّ النور الذي تمّ التحدّث عنه في هذا المزمور هو إذًا النعمة التي رمّمت صورة الله المطبوعة في طبيعتنا.

وتكمل: "إنّ الثالوث كلّه قد وسم الإنسان بصورته. فهو، من خلال الذاكرة، يشبه الأب؛ ومن خلال الذكاء، يشبه الابن؛ كما أنّه من خلال الحبّ، يشبه الرُّوح القدس... في الخلق، جُعِل الإنسان "على صورة الله كمثاله". إنّه صورةُ في معرفة الحقيقة؛ ومثال في محبّة الفضيلة. إنّ نور وجه الله هو إذًا النعمة التي تبرّرنا وتبرز مجدّدًا الصورة المخلوقة. هذا النور يشكّل كلّ خير الإنسان، خيره الحقيقي؛ إنّه يدمغه، كما تدمغ صورةُ القيصر الدرهمَ. لذا، أضاف الربّ قائلاً: "أَدُّوا إِذاً لِقَيصَرَ ما لِقَيصر". وكأنّه كان يقول: كما تعيدون لقيصر صورته، هكذا أعيدوا لله نفسكم المزيّنة والموسومة بنور وجهه.