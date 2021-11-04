وزير الخارجية الأردني يلتقى وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق

استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، ايزابيل سانتوس، وأعضاء الوفد البرلماني.

وتناول اللقاء أطر التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسُبل تطويرها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.

وثمّن وزير الخارجية الأردني الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في قطاعات عديدة، مؤكداً أن الأردن ينظر للاتحاد الأوروبي كشريك قوي لدعم المسيرة التنموية في الاردن .

وأشار إلى المفاوضات الجارية حالياً مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على وثيقة أولويات الشراكة للأعوام 2021 -2027 وتطلُّع المملكة لتوقيعها في الفترة القادمة، إضافة لعقد مجلس الشراكة الأردني مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرض وزير الخارجية الأردني المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة التوصل للسلام العادل والشامل استناداً لحل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وشدّد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وأهمية المؤتمر الدولي لحشد الدعم للوكالة الذي سيُعقد في 16 نوفمبر الجاري في بروكسل برئاسة مشتركة بين الأردن والسويد.

من جانبها، أشادت سانتوس بالدور الرئيس للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والنموذج الذي تقدمه المملكة في سياساتها المعتدلة والحكيمة، ودورها الهام في استضافة اللاجئين، مؤكدة أن الأردن شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، والعمل مستمر لتطوير برامج التعاون والشراكة مع الاردن .