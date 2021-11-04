تجديد حبس تشكيل عصابة سرق حديدًا من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة
جدد قاضي المعارضات، اليوم، بمحكمة جنح الساحل، حبس تشكيل عصابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك أحدهم ، وبحوزتهم (93 شدادات حديدية "مختلفة الأحجام" – 17 واير صلب – 5 مسمار كبير الحجم – مبلغ مالى"ضُبط بحوزة أحدهم").
وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة الشروق "محل عمل أحدهما " بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته.. واعترفا بأنهما كانا فى سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.
وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الآخرين أيدها، واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.