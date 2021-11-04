الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابة سرق حديدًا من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة

عصابة
عصابة

جدد  قاضي المعارضات، اليوم، بمحكمة جنح الساحل، حبس تشكيل عصابة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك أحدهم ، وبحوزتهم  (93 شدادات حديدية "مختلفة الأحجام" –  17 واير صلب – 5 مسمار كبير الحجم – مبلغ مالى"ضُبط بحوزة أحدهم").

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة الشروق "محل عمل أحدهما " بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته.. واعترفا بأنهما كانا فى سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الآخرين أيدها، واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تشكيل عصابي سرقة حديد اسلوب المغافلة

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وائل لطفي

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