مد عقد إيجار قطعة أرض مقام عليها مدرسة بكوم أمبو

زار ورثة أحد أهالى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لتجديد عقد إيجار قطعة أرض مقام عليها مدرسة لمدة 5 سنوات كصدقة جارية على روح والدهم، وحرصاً على مصلحة العملية التعليمية.

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الخميس، بمكتبه ورثة الحاج أبو زيد موسى عشرى، ملاك الأرض المقام عليها مدرسة سبيل العرب الابتدائية بكوم أمبو والتى تم تغيير اسمها لتصبح باسمه تكريماً له ، وذلك بحضور إلهام أحمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، وذلك لتجديد عقد إيجار لقطعة الأرض المقام عليها المدرسة والتى تبلغ مساحتها فدان ونصف ، وقام والدهم رحمه الله بتقديمها بإيجار رمزى خدمة لأهالى قرية سبيل العرب وحرصاً على مصلحة أبنائهم.

وحرص الورثة على تمديد عقد الإيجار استكمالاً لما بدأه والدهم كصدقة جارية على روحه وخدمة لأهالى القرية والتيسير على أبنائهم .

وطالب "القبيصىى" تمديد العقد ليصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين لتحقيق الاستقرار فى العملية التعليمية بالمدرسة،وعمل مذكرة رسمية لاستكمال باقى الإجراءات الإدارية.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره لروح والدهم المرحوم بإذن الله لحبه لعمل الخير ، والمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع جعلها الله فى ميزان حسناته، و أثنى على حرص الأبناء على استكمال مسيرة الخير والذكرى الحسنة للوالد.