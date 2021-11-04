محافظ القاهرة يوجه هيئة نظافة القاهرة وحي منشأة ناصر لحل شكاوى المواطنين

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة التنسيق مع حي منشأة ناصر وشركة النظافة المنوطة بأحياء المنطقة الغربية، بعد أن تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة صباح اليوم- شكوى من قاطني مساكن سوزان مبارك عند الجامع الأبيض، حيث إنهم يتضررون من تراكم القمامة.

ووجه المحافظ بإزالة شكاوى المواطنين القاطنين، وتمت إزالة أسباب الشكوى وجارٍ المتابعة اليومية لعدم عودة تراكمات القمامة.

وتأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

كان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتي تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدًا لافتتاحها.

هيئة نظافة القاهرة

هيئة نظافة القاهرة