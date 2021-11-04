بتكلفة 150 مليون جنيه.. تطوير مسار آل البيت وإعداده سياحيًا بالقاهرة

تواصل أجهزة الدولة اعمالها لتطوير القاهرة التاريخية والتراثية حسب أجندة العمل، بجعل محافظة القاهرة العاصمة الثقافية للدولة المصرية، ومن بين تلك الأعمال مشروع تطوير مسار ال البيت، ويستعرض “الدستور” في معلومات سريعة، أبرز نقاط الطوير.

يبدأ المسار بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون مرورا بمزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة – مسجد السيدة رقية – مقام سيدى ابن سيرين – مقام السيدة عاتكة – قبة الأشرف خليل- قبة فاطمة خاتون"، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه. الانتهاء من أعمال تشغيل المسار خلال 5 أشهر. تحويل شارع الأشراف بالسيدة زينب كنموذج ثانى لشارع المعز. تحويل المسار لمنطقة جذب سياحي وتشغيل سيارات كهربائية لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت. السيارات الكهرباء تعمل على نقل الزوار يومي الجمعة والسبت. تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون. فتح مشروعات أمام الشباب بتنفيذ 15 عربة مأكولات ومشروبات بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف. بلغت نسبة تجديد وتطوير منتزه الخليفة التراثي 90%. تطوير ساحة مسجد السيدة زينب. إحلال وتجديد الصرف الصحي بمسار آل البيت وبلغت نسبة الانتهاء 50%. شفط المياه الجوفية الموجودة في مسار آل البيت.