الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 150 مليون جنيه.. تطوير مسار آل البيت وإعداده سياحيًا بالقاهرة

مسار ال البيت
مسار ال البيت

تواصل أجهزة الدولة اعمالها لتطوير القاهرة التاريخية والتراثية حسب أجندة العمل، بجعل محافظة القاهرة العاصمة الثقافية للدولة المصرية، ومن بين تلك الأعمال مشروع تطوير مسار ال البيت، ويستعرض “الدستور” في معلومات سريعة، أبرز نقاط الطوير.

  1. يبدأ المسار بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون مرورا بمزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة – مسجد السيدة رقية – مقام سيدى ابن سيرين – مقام السيدة عاتكة – قبة الأشرف خليل- قبة فاطمة خاتون"، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة
  2. التكلفة الإجمالية للمشروع 150 مليون جنيه.
  3. الانتهاء من أعمال تشغيل المسار خلال 5 أشهر.
  4. تحويل شارع الأشراف بالسيدة زينب كنموذج ثانى لشارع المعز.
  5. تحويل المسار لمنطقة جذب سياحي وتشغيل سيارات كهربائية لنقل الزوار في رحلات يومية تشمل المرور على أشهر أضرحة آل البيت.
  6. السيارات الكهرباء تعمل على نقل الزوار يومي الجمعة والسبت.
  7. تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون.
  8. فتح مشروعات أمام الشباب بتنفيذ 15 عربة مأكولات ومشروبات بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف.
  9. بلغت نسبة تجديد وتطوير منتزه الخليفة التراثي 90%.
  10. تطوير ساحة مسجد السيدة زينب.
  11. إحلال وتجديد الصرف الصحي  بمسار آل البيت وبلغت نسبة الانتهاء 50%.
  12. شفط المياه الجوفية الموجودة في مسار آل البيت.

 

 

مسار آل البيت توسعة مسار آل البيت محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«حار نهارًا لطيف ليلًا».. درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كيف زينت الراحلة الأميرة ديانا جناحها الخاص في قصر كنسينغتون؟

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

بعد تثبيت ثاني قطار بمحور المشير طنطاوي.. 10 معلومات عن «المونوريل»

بالخطوات.. كيفية تسجيل حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021