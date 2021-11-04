الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فرع خريجي الأزهر بمطروح يعقد لقاءات توعوية بمراكز الشباب بالمحافظة

لقاءات توعوية بمراكز
لقاءات توعوية بمراكز الشباب بالمحافظة

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عددًا من اللقاءات المفتوحة مع رواد مراكز الشباب بمحافظة مطروح تحت عنوان «المواطنة وسبل تعزيز الولاء والانتماء».

قال الشيخ عبدالغني شرابي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، خلال لقائه برواد مركز شباب الضبعة، إن الإسلام حرص على إقامة مجتمع آمن ومستقر خال من الطائفية والعصبية والطبقية، مشيرًا إلى أن تعزيز مفهوم المواطنة ليس شعارًا بقدر ما هو إحساس بالمسئولية وصون للمكتسبات والمنجزات.

وأضاف الشيخ السيد إبراهيم الجارح عضو فرع المنظمة، خلال لقائه بشباب مركز «براني»، إن المسئولية الوطنية لدى الجميع ترتبط بالمسئولية الدينية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية، لافتًا إلى مسئوليات المواطن وواجباته، داعيًا الشباب إلى محاربة الشائعات والعنف والآفات الاجتماعية الضارة في النسيج الوطني وتقوية الوحدة الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وبين كل من الشيخ أحمد رمضان عبدالحفيظ سلام، واعظ عام، وفضيلة الشيخ أحمد سعد فتوح العجمي، واعظ عام وعضو المنظمة، خلال لقائهم بشباب مركز "النجيلة"، أن المواطنة تحدد مكوناتها على أساس وجداني وفكري وحق المواطن في الأمن والتعليم والتعبير والحرية والسلام والتملك دون الإساءة للوطن ومنجزاته، مشيرين إلى الواجبات التي تترتب على المواطن؛ كاحترام النظام والقانون والدفاع عن الوطن ومحاربة الشائعات والعنف والإرهاب واحترام الرأي والرأي الآخر والتمسك بالقيم الأصيلة والتعبير والتعددية.

وأشار الشيخ مصطفى كامل المتولي، واعظ عام بمدينة الحمام وعضو المنظمة، خلال لقائه بأحد مراكز الشباب التابع لمدينة الحمام بمطروح، إلى أن الدستور المصري كفل للجميع حريتهم الشخصية والتعبير والاجتماعات، لافتًا لنعمة الأمن والاستقرار وحرص القيادة السياسية على ترسيخ الديمقراطية فكرًا وممارسة، مؤكدًا على دور الشباب في الحفاظ على الأمن والمنجزات ومناهضة التطرف والتعصب.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح مراكز الشباب بمحافظة مطروح الشيخ عبد الغني شرابي الشيخ أحمد رمضان

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