الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا والولايات المتحدة توقعان بيانًا مشتركًا حول التعاون في العلوم والتقنيات الكمية

بايدن وجونسون
بايدن وجونسون

وقعَّت المملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم الخميس، على بيانٍ مشترك؛ لتعزيز التعاون في العلوم والتقنيات الكمية؛ مما يساعد على تحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا وتعميق العلاقات بين البلدين.

ووقَّع البيان، وزير العلوم البريطاني جورج فريمان، ومدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا والمستشار العلمي للرئيس الأمريكي، إريك لاندر، على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليًا في جلاسكو باسكتلندا.

ويحدد البيان الأولويات المشتركة لاستمرار التعاون بين البلدين، بما في ذلك تعزيز التعاون المشترك، والبحث وبناء السوق العالمية وسلسلة التوريد وتدريب الجيل القادم من العلماء والمهندسين، بحسب الموقع الرسمي لمؤتمر (كوب 26).

ويعتمد الاتفاق على التاريخ الطويل للمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الشراكات البحثية الرائدة عالميًا، بما في ذلك علوم وتكنولوجيا المعلومات الكمية، وهو يأتي في أعقاب إعلان يونيو الماضي، عن قيام الدولتين بتطوير شراكة جديدة في مجال التكنولوجيا.

وقال جورج فريمان: "تم إعداد تقنيات الكم لإحداث ثورة في الحوسبة مع إمكانات هائلة عبر اقتصادنا ومجتمعنا: من الوظائف اليومية مثل التشخيص الطبي واكتشاف الأدوية إلى الأمن السيبراني والذكاء الصناعي".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانتا في طليعة التقدم في هذا المجال المتطور من العلوم والتكنولوجيا.

جلاسكو الولايات المتحدة بريطانيا المملكة المتحدة أمريكا

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