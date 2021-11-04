الأجهزة الأمنية تشن حملات تموينية على الأسواق لضبط جرائم الغش التجاري

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1236) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

اضطلعت الإدارة العامة بمواصلة الحملات التموينية لمنطقة شمال ووسط الصعيد بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط لاستهداف الجرائم التموينية بشتى صورها أسفرت عن ضبط عدد (99 قضية للمضبوطات وزنت 126٫584 طن – 22187 عبوة – 22472 قطعة) أبرزها ما يلى:

- ضبط (105 طن "ملح سياحات") معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" منتج نهائى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة أسيوط.

- ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بدائرة قسم شرطة البدارى بأسيوط ، وبحوزته (2 طن سلع غذائية "جبن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

- ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بدائرة قسم شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، وبحوزته (1391 "عبوة زيت تموينى") مدعم ومخصص ربطًا على البدالين التموينين والجمعيات الاستهلاكية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار به فى السوق السوداء.

- ضبط (مالك مخبز بلدي) بمحافظة أسيوط لقيامه بتجميع (791 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

- ضبط (9 طن "كبدة مجمدة مستوردة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (3.5 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها "سائل انفصالي دموي" وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن أحد المجازر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (20 طن "زيت طعام خام") معبأ داخل تنكات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على نسبة شوائب "مستلزمات إنتاج"، (8400 عبوة "زيت طعام") مدون عليها إحدى العلامات التجارية "غير مسجلة" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي "منتج نهائي"، (31000 عبوة "فارغة وإستيكر") "أدوات تعبئة" تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

- ضبط (20٫5 طن "دقيق فاخر – مكرونة - أرز أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على شوائب وأتربة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

-ضبط (أمين عهدة تابع لإحدى الشركات لتجارة الجملة) بمحافظة الجيزة، وبحوزته (5٫14 طن "أرز تمويني") يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المتعاقد عليها. ضبط (21 طن "بخور") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، (19٫300 طن "زيوت عطرية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها "مستلزمات إنتاج".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة العطور) بمحافظة المنوفية.

- ضبط (9٫8 طن منظفات صناعية "كلور - مسحوق غسيل - صابون سائل) معبأة داخل براميل مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، "2 ماكينة خط إنتاج"، (1700 إستيكر) مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك إحدى الشركات لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

- ضبط (المدير المسئول عن أحد مكاتب الإستيراد والتصدير "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (1491 قطعة مستلزمات طبية – سماعة أذن - 430 عبوة منشطات) بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة وغير مسجلة بالجهات المختصة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

- ضبط (8.5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .