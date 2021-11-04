ضبط عاطل بحوزته 4.5 كيلو مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطل لقيامه بترويج المخدرات على نطاق واسع، حيث تم ضبطه وبحوزته 4.5 كيلو مخدرات عبارة عن شادو وبودر وبانجو وهيروين كما عثر بحوزته على سلاح أبيض وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 3,5 كيلو جرام لمخدر الشابو و500 جم لمخدر البودرة و250 جرام لمخدر البانجو و150 جرام لمخدر الهيروين و 2 سلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتفى محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته.