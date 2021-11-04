الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل طعن استبعاد مرشحين من انتخابات غرفة صناعة الأدوية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي، وطالب فيه باستبعاد اثنين من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة، هما الدكتور أحمد العزبي والدكتور سيد هنداوي، لجلسة 7 نوفمبر. 

واستند الطعن الذي حمل رقم 7683 لسنة 76 قضائية عاجل إلى افتقاد المرشحين شرط حسن السيرة والسلوك لتورطهما في احتكار الأدوية والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

واستندت الصحيفة إلى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية، بإدانة أباطرة الاحتكار ومنهم أحمد العزبي في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018.

وصدر حكم أول درجة 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة، ونص منطوقه بمعاقبة عدد من أباطرة الدواء منهم أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة دواء بتغريمه 500 مليون جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية والمصاريف، وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لعدد من المتهمين منهم العزبي.

واستند الطعن كذلك إلى الحكم النهائي من محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها برقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019  بشطب أحمد عصام راغب العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له، وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وكان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.

محكمة القضاء الإداري غرفة صناعة الأدوية المرشحين أباطرة الإحتكار احتكار الدواء

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الخديو إسماعيل المفترى عليه

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