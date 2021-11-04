الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تسليم 12863 «كارت فلاح» للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم

تسليم كارت الفلاح
تسليم كارت الفلاح بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الزراعة  بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي، عملت على السير قدما في ركاب التقدم ورقمنة الخدمات المقدمة للمزارعين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن منظومة "كارت الفلاح" التي تعمل على الحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه، وتحديد حجم الإنتاج.

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يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيمانًا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، التي تظل ركنًا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني، وإيمانا من محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بأهمية زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بالزمام الزراعي بنطاق المحافظة وتخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية.

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وقد تم إطلاق تنفيذ منظومة "كارت الفلاح" بالإسكندرية انطلق في الإسكندرية  في 1 سبتمبر 2021، حيث تم ارسال الكروت من قبل وزارة الزراعة إلى البنك الزراعي المصري الذي قام بتوزيع هذا الكارت على الجمعيات الزراعية بكل قطاع زراعي (ائتمان -اصلاح-استصلاح) وقد قامت الجمعيات فى 26-10-2021 باستلام الكروت الخاصة بها والبدء بتوزيعها.

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ومن جانبه أوضح؛ المهندس طارق زكي مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الجمعيات التي تم توزيع كارت الفلاح عليها للبدء في توزيعها على المزارعين بزمام المحافظة قد بلغ 56 جمعية، حيث استلمت الجمعيات 12863 كارت من البنك الزراعي، مشيرًا بان كارت الفلاح يعتبر إحدى مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح، مضيفًا بأنه منذ يوم 26 أكتوبر 2021 تم تسليم 1825 كارت للمزارعين حتى الان وجار تسليم الباقي، ولفت مدير مديرية الزراعة أن هناك 5 جمعيات في منطقة المعمورة، و2 جمعية في منطقة خورشيد، و5 بمنطقة العامرية، و7 ببرج العرب، و6 جمعيات امتداد أبيس، و9 جمعيات بمنطقة النهضة، و6 جمعيات في مريوط.

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الإسكندرية مديرية الزراعة كارت الفلاح زيادة الرقعة الزراعية المشروعات والأنشطة الزراعية

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وائل لطفي

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