الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف زينت الراحلة الأميرة ديانا جناحها الخاص في قصر كنسينغتون؟

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

يتفق الجميع على أن الأميرة ديانا كانت رمزًا للموضة، لكنها كانت أيضًا أكثر من ذلك بكثير، لم تكن فقط إنسانية ملهمة ومخلصة ، ولكن اتضح أنها كانت أيضًا خبيرة في التصميم الداخلي.

بدأت عندما انتقلت قصر كنسينغتون كعروس جديدة في سن العشرين، وطلبت مساعدة المصمم الداخلي Dudley Poplak لتحويل الغرف ذات الثلاثة طوابق إلى منزل يعكس إحساسها بالأناقة .

ونرصد في السطور التالية وفقا لموقع “elledecor”أبرز ديكورات جناح الأميرة الراحلة.

 - غرفة الاستقبالات الرسمية:

في غرفة الاستقبالات الرسمية،  اختارت ديانا والأمير تشارلز جدرانًا صفراء شاحبة ، ونسيجًا فلمنكيًا كنقطة محورية وسجادة نابضة بالحياة بتفاصيل خضراء وبرتقالية، و لكن الكرسي البرتقالي الصامت هو القطعة التي تسرق العرض ، لأنه اختيار مذهل.

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 

قصر كنسينغتون

 -  غرفة الجلوس

تضاعفت غرفة الجلوس أيضًا كمساحة عمل ديانا، وهذا هو السبب في أنها تتميز بألوان أنثوية ، مثل ورق الحائط المزخرف باللون الأزرق البيض، و بالنسبة للأرائك ، اختارت ديانا لونًا ورديًا دخانيًا فريدًا،  كانت الجدران مغطاة أيضًا بأرفف كتب بيضاء مملوءة بأقراص الأميرة.

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 - غرفة الأطفال 

كانت غرفة الأطفال عبارة عن جناح يغطي الطابق العلوي بأكمله من منزل الزوجين، وتضم غرف نوم منفصلة للأمير وليام والأمير هاري ومربياتهم، وهي بجدران كريمية ناعمة وسجادة مرحة مغطاة بطبعة فراولة.

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

 - غرفة الطعام

 غرفة الطعام ذات تصميم أكثر جرأة مع لمسات شرقية، و كان معظم الأثاث مطليًا بالورنيش الداكن مع لمسات ذهبية وكانت الكراسي مصنوعة من الخيزان المزخرف، وستائر حمراء، عرضت انفجار من الألوان التي لا تزال تناسبها مع لوحة درامية.

قصر الأميرة ديانا كنسينغتون
قصر الأميرة ديانا كنسينغتون

على الرغم من أن كل غرفة تتميز بأجواء مختلفة تمامًا ، إلا أنها تمثل جميع الأذواق التقليدية لديانا، وهناك سبب أننا ما زلنا نتحدث عنها جميعًا حتى يومنا هذا، حيث أنها أنيقة وذوقها مميز ومتمشي مع الموضه.

الاميرة ديانا كثر من ذلك بكثير إنسانية ملهمة ومخلصة خبيرة في التصميم الداخلي رمز ا للموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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كيف زينت الراحلة الأميرة ديانا جناحها الخاص في قصر كنسينغتون؟

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