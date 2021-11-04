قرار جديد ضد المتهمين في واقعة «إيصالات الأمانة» بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتقييد شاب والتعدي عليه بآله حادة وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة بالإكراه بمدينة السلام.

كما استعجلت النيابة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنّ المتهمين “ع.م.م، ”عمال بورشة، أقروا بتعدّيهم على المجنى عليه “إسلام.ج”، 24 سنة، بآلة حادة، وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة بالإكراه، وذلك بعد اكتشافهم ارتباط المجني عليه بزوجة شقيقهم المسافر للخارج، وتردده الدائم على محل سكنها بمدينة السلام.

وأضاف المتهمان، أن الجيران بالمنطقة التي يعيش فيها زوجة شقيقهم هما من أخبروهم هاتفيا بتردد المجنى عليه على منزل شقيقهم المسافر بأوقات متأخرة من الليل، وقام أحد الجيران بتصويره هاتفيا أثناء دخوله لمنزل شقيقهم، لذلك قاموا بانتظاره بالقرب من محل السكن، ليتأكدوا من صحة ما وصل لهم، حتى فوجئوا من حضور المجنى عليه ودخوله المنزل . وبمواجهة زوجة شقيقهم ادعت بأنه عامل دليفرى أحضر لها بعض الملابس من أحد المحلات واضطرت لإدخاله الشقة، حتى تتأكد من جودة الملابس وإعطاءه أمواله.

تابع المتهما:“قمنا باحتجاز المتهمين داخل المنزل وعثرنا على صور خاصة تجمعه بزوجة شقيقنا داخل هاتفه وقام بتهديدنا بوجود صور وفيديوهات أخرى على جهاز لاب توب الخاص به، فطلبنا منه الاتصال بأحد أصدقائه لإحضار جهاز لاب توب وحذف كل الصور والفيديوهات الخاصة بزوجة شقيقنا، لكنه رفض وهدّدنا بفضح أمرها إذا لم نتركه يغادر المنزل، فقمنا بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، وتقييده وإجباره على توقيع خمس إيصالات أمانة، وذلك فى مقابل إحضار كل الصور والفيديوهات الخاصة بزوجة شقيقه، خوفًا على شقيقنا وأطفاله من الصدمة والفضيحة”.