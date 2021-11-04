الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين في واقعة «إيصالات الأمانة» بالسلام

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتقييد شاب والتعدي عليه بآله حادة وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة بالإكراه بمدينة السلام.

 كما استعجلت النيابة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنّ المتهمين “ع.م.م، ”عمال بورشة، أقروا بتعدّيهم على المجنى عليه “إسلام.ج”، 24 سنة، بآلة حادة، وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة بالإكراه، وذلك بعد اكتشافهم ارتباط المجني عليه بزوجة شقيقهم المسافر للخارج، وتردده الدائم على محل سكنها بمدينة السلام.

وأضاف المتهمان، أن الجيران بالمنطقة التي يعيش فيها زوجة شقيقهم هما من أخبروهم  هاتفيا بتردد المجنى عليه على منزل شقيقهم المسافر بأوقات متأخرة من الليل، وقام أحد الجيران بتصويره هاتفيا أثناء دخوله لمنزل شقيقهم، لذلك قاموا بانتظاره بالقرب من محل السكن، ليتأكدوا من صحة ما وصل لهم، حتى فوجئوا من حضور المجنى عليه ودخوله المنزل . وبمواجهة زوجة شقيقهم ادعت بأنه عامل دليفرى أحضر لها بعض الملابس من أحد المحلات واضطرت لإدخاله الشقة، حتى تتأكد من جودة الملابس وإعطاءه أمواله.

تابع المتهما:“قمنا باحتجاز المتهمين داخل المنزل وعثرنا على صور خاصة تجمعه بزوجة شقيقنا داخل هاتفه وقام بتهديدنا بوجود صور وفيديوهات أخرى على جهاز لاب توب الخاص به، فطلبنا منه الاتصال بأحد أصدقائه لإحضار جهاز لاب توب وحذف كل الصور والفيديوهات الخاصة بزوجة شقيقنا، لكنه رفض وهدّدنا بفضح أمرها إذا لم نتركه يغادر المنزل، فقمنا بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة، وتقييده وإجباره على توقيع خمس إيصالات أمانة، وذلك فى مقابل إحضار كل الصور والفيديوهات الخاصة بزوجة شقيقه، خوفًا على شقيقنا وأطفاله من الصدمة والفضيحة”. 

 

حبس ضرب علاقة زوجة نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

قبل الاقتحام.. ما الذي دفع قوات إنقاذ الرهائن لدخول وكر "مجرم الفيوم"؟

قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى تحرر مواطنين احتجزهم «بلطجى الفيوم» (صور)

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 4-11-2021

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى