عبدالله على الجهنى عميدًا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

أصدر، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قرارًا بتعيين الدكتور عبدالله على عبدالله الجهنى عميدًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور عبدالله على عبدالله الجهنى، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان الجديد، الشكر لوزير التعليم العالي وكل قيادات وزارة التعليم العالي على تعيينه عميدًا للمعهد، مؤكدًا أن بابه مفتوح للجميع وأن الجميع داخل المعهد يعمل من أجل الطالب والوصول بالعملية التعليمية إلى أعلى مستوى.

وكان الدكتور عبدالله على عبدالله الجهنى، يشغل منصب وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب ورئيسًا لقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

كما شغل الدكتور عبدالله على عبدالله الجهنى، سابقًا منصب عميد المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان وكان العميد الأول للمعهد.