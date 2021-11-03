مجلة أمريكية تتوقع أن يكون 2022 عاما سياحيا مميزا لمصر

أفاد موقع ترافيل ويكلي، التابع لمجلة ترافيل الأمريكية- المتخصصة في السياحة عبر العالم- بأن مصر تستعد لموسم سياحي خاص ومميز جدا في العام القادم 2022.

واستأنفت مصر للطيران رحلتها المباشرة من مطار هيثرو في بريطانيا إلى الأقصر هذا الأسبوع، حيث تستعد المحافظة لافتتاح مناطق جذب جديدة في العام المقبل.

وأقلعت رحلة مصر للطيران من مطار هيثرو إلى الأقصر، الاثنين الماضي، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.

ونقلت المجلة الأمريكية القول عن محمد مصطفى، المدير الإقليمي لمصر للطيران في المملكة المتحدة وأيرلندا: “من الجيد جدًا في هذا الوقت نقل الركاب بشكل مباشر، إلى مدينة الأقصر وليس عبر القاهرة ولكن يوجد امكانية للعودة الى القاهرة مباشرة للركاب الراغبون في ذلك”.

في غضون ذلك، يتوقع وزير السياحة والآثار، خالد العناني، أن يكون عام 2022 عامًا كبيرًا للسياحة المصرية.

ونقلت المجلة الأمريكية القول عن العناني الذي تحدث في القمة الوزارية التي نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC وبورصة لندن الدولية للسياحة WTM عن "الاستثمار من أجل مستقبل السياحة المستدامة": "نفتتح المتحف المصري الكبير، وفي نوفمبر سننظم عرضًا ضخمًا في الأقصر".

ويتزامن العام المقبل مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ، كما مرت 200 عام على فك رموز حجر رشيد وعيد ميلاد علم المصريات، لذا يعتبر عاما سياحيا مميزا.

كما أعيد افتتاح منتجع شرم الشيخ السياحي الشهير، وقال العناني إنه تم افتتاح 5000 غرفة إضافية في منطقة البحر الأحمر منذ كورونا.

وقال العناني إن مصر شُطبت من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، وشروط الدخول إلى مصر "مرنة للغاية" وستقبل الدولة الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا، أو الذين خضعوا لاختبار البي سي ار المتسلسل حتى ثلاثة أيام قبل الوصول، أو يمكنهم إجراء اختبار البي سي ار عند وصولهم إلى المطار مقابل 30 دولارًا.

ومع ذلك ، فإن الدولة لديها عدد من الإجراءات الصارمة المعمول بها في حالة ظهور أعراض على أي سائح.

وقال العناني: "يتم احتجازهم في الفندق ، ويتم علاجهم دون أي رسوم إضافية" و"إذا كانت الحالة خطيرة، يتم نقلهم إلى المستشفى وتغطي الحكومة المصرية جميع النفقات في مستشفيات الدولة".