الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من صرف تعويضات 32 أسرة بشارع حسين كامل فى مصر الجديدة

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ القاهرة

أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات المالية لـ٣٢ أسرة بشارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة لأعمال توسعته وذلك طبقاً لأسعار المنطقة وتقدير المقيم العقاري.

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وأكد نائب المحافظ  أنه جار صرف باقى التعويضات لحين الانتهاء بالكامل من الأعمال السابقة للإزالة.

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وأوضح صابر، أنه ستتم توسعة شارع حسين كامل سليم لكونه امتداداً لطريق السويس لحل أي اختناقات مرورية بالمنطقة وستتضمن أعمال التوسعة إزالة الصف الأول فقط مع تعويض السكان قبل أعمال التوسعة واستمرار تلقى طلبات مستندات الحيازة لصرف التعويضات.

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اجتماع نائب محافظ القاهرة
اجتماع نائب محافظ القاهرة
اجتماع نائب محافظ القاهرة
اجتماع نائب محافظ القاهرة
ألماظة شارع حسين كامل مصر الجديدة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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