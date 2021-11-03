الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوظبى توفر أسترازينيكا لحماية المرضى من كورونا

أسترازينيكا
أسترازينيكا

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، توفير عقار أسترازينيكا، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لتكون الإمارات من بين أوائل البلدان التي تستخدم هذا العقار الذي يولد الأجسام المضادة للمرضى الذين يعانون ضعف المناعة.


وأفاد بيان للدائرة اليوم الأربعاء بأن عقار أسترازينيكا أداة فعالة للحد من انتشار كورونا، وحلاً يضمن صحة وسلامة جميع الأفراد بغض النظر عن حالتهم الطبية.
 

وأضاف البيان أنه تم تطوير العقار الجديد والمبتكر للوقاية من العدوى والحد من الوفيات لدى المرضى الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الإصابة وغير حاصلين على التطعيم.

المناعة فيروس كورونا ابوظبى الصحة في أبوظبي أسترازينيكا عقار أسترازينيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

«لمبة حمراء».. وزير الرى يكشف استعدادات الحكومة لمواجهة غرق الإسكندرية

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

هيفاء وهبى بفستان سواريه على «عربة ترمس».. والجمهور: متواضعة «صور»

مفاجأة.. «دبور الإسماعيلية» كان يستهدف شخص آخر وترك له رسالة تحذير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويهدم منزلين بالضفة الغربية