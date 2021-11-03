أبوظبى توفر أسترازينيكا لحماية المرضى من كورونا

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، توفير عقار أسترازينيكا، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، لتكون الإمارات من بين أوائل البلدان التي تستخدم هذا العقار الذي يولد الأجسام المضادة للمرضى الذين يعانون ضعف المناعة.



وأفاد بيان للدائرة اليوم الأربعاء بأن عقار أسترازينيكا أداة فعالة للحد من انتشار كورونا، وحلاً يضمن صحة وسلامة جميع الأفراد بغض النظر عن حالتهم الطبية.



وأضاف البيان أنه تم تطوير العقار الجديد والمبتكر للوقاية من العدوى والحد من الوفيات لدى المرضى الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الإصابة وغير حاصلين على التطعيم.