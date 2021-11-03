الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بإنشاء ثلاث بلدات جديدة للمجتمع البدوي في النقب، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وجاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 3 بلدات عربية تلبية لطلب القائمة العربية الموحدة، قبل ساعات قليلة من التصويت على الميزانية العامة في الكنيست.

ويصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة، وذلك بعد بحثها والتشاور بشأنها داخل لجانه.

واستمرت النقاشات حول الميزانية داخل لجان الكنيست، منذ أمس الثلاثاء، ولمدة نحو 33 ساعة، من أجل تمريرها للتصويت.

بلدات إسرائيل الحكومة الاسرائيلية القائمة العربية الموحدة الميزانية الكنيسة

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النخبة والناس

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