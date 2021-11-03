الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بقرية بدهل

محافظ بني سويف يتفقد حملة التطعيم بلقاح «كورونا» في «بدهل» (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بالوحدة الصحية بقرية بدهل، ضمن عدد من مراكز التطعيم التي خصصته مديرية الصحة للتطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة.

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يأتي ذلك تيسيرًا على الفئات المستهدفة من المواطنين وذلك في إطارفعاليات حملة (معًا نطمئن..سجل الآن)، والتي دشنتها الحكومة، للتشجيع المواطنين على سرعة تلقي اللقاح، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين من خلال التسجيل على الرابط الذي خصصته الوزارة لعذا الغرض.

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وتابع المحافظ، خلال زيارته لمركز سمسطا، جانبًا من أعمال الحملة، للاطئمان على سير منظومة العمل، والتقى عددًا من المترددين على المنفذ لتلقي اللقاح، مستفسرًا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم لهم أثناء تلقى اللقاح سواء من يتلقون الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.

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ووجه الشكر للفريق الطبي ومسئولى الوحدة المحلية لجهودهم في التنظيم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين.

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ولفت المحافظ، إلى أهمية تلقى اللقاح،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء والمقررتطبيقه بدء من منتصف نوفمبر الجاري والمتضمن حظر دخول العاملين والمواطنين للمصالح والجهات الحكومية إلا إلابعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحةنتيجة التحليل" PCR"، لم يمض على إجرائه أكثرمن 3 أيام"، مشيرًا إلى أهمية الحملة لرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح أنه تم تخصيص عدد من المراكز والمنافذ الثابتة لتلقى اللقاح، هي (بنى عدى ناصر، قاى إهناسيا، كوم ادريجة الواسطى، المركزين الطبىين بالفشن وببا، بجانب بدهل)، بالإضافة إلى المركز الرئيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى ،علاوة على تخصيص 7 من مراكز الشباب بمدن المحافظة (العبور بمدينة بني سويف، بوش الرباضي بناصر،شباب جزيرة ببا، شباب الفشن،شباب مدينة اهناسيا، شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي) لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

بني سويف وزارة الصحة مديرية الصحة محافظ بني سويف مراكز الشباب لقاح فيروس كورونا

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وائل لطفي

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