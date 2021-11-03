«مخالفات معهد أزهري بالعاشر».. حبسوا تلامذة الابتدائي لـ«عدم سداد المصروفات»

شهدت مدينة العاشر من رمضان واقعة مؤسفة حيث قام مجموعة من المدرسين والأخصائيين بموافقة مدير المعهد الأزهري النموذجي بحبس مجموعة من الطلاب تفوق الـ 40 طفل وطفلة داخل أحد الفصول بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية.

وقام أولياء أمور الطلاب بتقديم مجموعة من الشكاوى للمنطقة الأزهر بمحافظة الشرقية وفي رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر وقامت لجنة بالنزول للتحقيق في الأمر خاصة أن القائمين على تلك الواقعة قاموا بترهيب الطلاب وإخافتهم وتعيين إحدى العاملات معها عصا كبيرة لتخويف الطلاب.



وفور انتهاء أعمال اللجنة واتخاذ قرارات رادعة ومنها نقل شيخ المعهد خارج المحافظة ومعه الأخصائي الاجتماعي إلا أنه تم إلغاء هذا القرار وإرجاع شيخ المعهد لوظيفة مدرس بنفس المعهد الذي شهد الواقعة وإبلاغ المدرسين أنه القائم الفعلي بدور مدير المعهد، وتم تعيين إحدى المدرسات بصورة صورية على الورق كما يردد بعض العاملين في المعهد ونقله مجموعة كبيرة من أولياء الأمور تم التواصل معهم.

ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد ولكن شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي حملة من المدرسين المقربين من شيخ المعهد بكتابة مناشدات على الجروبات المعروفة في مدينة العاشر بمساندة شيخ المعهد المعزول من وظيفته واتهام أولياء الأمور أصحاب الشكوى أنهم يريدون إفساد المعهد.

وتواصلت «الدستور» مع الدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية في الشرقية التابع لها المعهد الذي شهد الواقعة، والذي أكد أن الأزهر لا يتسامح مع أي خطأ وفور العلم بالواقعة ونزول لجنة من المنطقة ومن رئاسة قطاع المعاهد تم اتخاذ قرارات رادعة ولن يتم التراجع عنها مرة أخرى حتي يكون كل مخطئ عبرة، وخاصة أن هناك خطوات كبيرة في تطوير العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية ولن يتم الرجوع للخلف مرة أخرى.

وكانت مجموعة كبيرة من أولياء الأمور على الصفحة الرسمية للمعهد الأزهري هاجمت طرف إدارة المعهد مع أبنائهم الطلاب على أحد المنشورات الخاصة بصفحة المعهد الأزهري.