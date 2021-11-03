رئيس صيانة مصر للطيران: شركتنا الوحيدة في إصلاح وتعمير الطائرات والمحركات بالشرق الأوسط

قال المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الوحيدة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة لصيانة وإصلاح وتعمير الطائرات والمحركات وأجزاء الطائرات في مصر وواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتعمير لعدد كبير من طرازات الطائرات بدءً من الطرازات الكبيرة (ايرباص A340, A330 وبوينج B777) والطرازات المتوسطة (ايرباص A320/A321 وبوينج B737) مرورا بطائرات شحن البضائع (ايرباص A300B4, A600F A330F) وانتهاء بالطائرات الصغيرة نسبيا طراز E170 ، E190 . وحديثا أضافت الشركة إمكانيات الصيانة والإصلاح لطرازات بوينج B787 وايرباص A220.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجولة التي قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى 3 هناجر لصيانة الطائرات ويجري العمل على إنشاء هنجر رابع لاستيعاب الزيادة في أعداد طائرات مصر للطيران وطائرات العملاء وورش صيانة أجزاء ووحدات الطائرات والتي تغطي كافة الطرازات مجهزة بأحدث أجهزة الاختبار والعدد المتخصصة والإمكانيات البشرية المؤهلة للتعامل مع أدق وأحدث الأجهزة والمعدات ومجمع مخازن لقطع الغيار والعدد والآلات المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات مجهز على أعلى مستوى بكافة متطلبات التخزين المثالية ويوفر درجة الحرارة والرطوبة الملائمة طبقاً لتعليمات الجهات المصنعة.

وبلغ عدد العاملين بالشركة 4768 فردا من مختلف التخصصات يعملون على مدار 24 ساعة داخل وخارج الجمهورية من خلال القاعدة الرئيسية للصيانة بمطار القاهرة و8 محطات بالمطارات المصرية و13 محطة خارجية لخدمة أكثر من 140 عميل من شركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا، حرصاً من الشركة على تقديم أفضل خدمة فنية لعملائها والتأكيد على عنصر الجودة - أحد أهم عناصر جذب العملاء.

وتفقد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بجولة مجمع ورش المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك للإطلاع على سير العمل داخل الورش في ظل مؤشرات التعافى الذي بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

ويتفقد وزير الطيران المدني، أيضا مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالاضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

ويعقب جولة وزير الطيران المدني، في شركة الصيانة، جولة تفقدية أخرى بأكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا لتدريب الطيارين وأخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلي من طراز الطائرة إيرباص A320 Neo والتي تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز في أفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوي منهم 6 طائرات.

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدني، جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفي، لعرض مستجدات التحديثات والتي شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية بالاضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب