وصول 84 جهازًا طبيًا جديدًا لدعم مستشفيات سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن وصول 84 جهاز طبي جديد دعما لمستشفيات سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتطوير القطاع الطبي وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الأداء الفني للمستشفيات بسوهاج .

وثمن محافظ سوهاج دور وزارة الصحة في إمداد مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة بالأجهزة الطبية الحديثة واللازمة لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل وبذل المزيد من الجهد؛ لتحسين ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة .

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم بالفعل توزيع الأجهزة على جميع المستشفيات التي تقدم خدمة طبية للمواطنين، وشملت الأجهزة " عدد 19 جهاز تنفس صناعي لخدمة مرضى العناية المركزة بالمستشفيات، و38 جهاز غسيل كلوي، و 2 جهاز صدمات القلب، و2 جهاز أشعة مقطعية، و 2 جهاز موجات فوق صوتية (سونار)، وعدد 4 أجهزة أشعة متنقل، و 2 جهاز تحميض أشعة CR، و كابينة حماية عالية التعقيم لتحضير الأدوية، و 6 أجهزة خاصة بتحاليل غازات الدم، بالإضافة إلى 2 جهاز صور الدم، وعدد 6 أجهزة "هاي فلو نيزل كانولا" لأقسام العناية المركزة .

كان قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بتفقد أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي، بتكلفة 410 مليون و 607 ألف جنيه، بحضور النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وشريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة .

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمشروع، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60%، ويشمل : " إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يشمل الدور الأرضي " قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية"، ويشمل الدور الأول أقسام " العلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى" ، فيما يشمل الدور الثاني " قسم العمليات، والعنايات المركزة، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، ومنطقة إقامة للمرضى" ، ويشمل الدور الثالث " قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين، ومنطقة إقامة للمرضى"، ويشمل الدور الرابع " عدد 2 وحدة إقامة لأطقم الأطباء والتمريض " .

وشدد المحافظ خلال جولته على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع والمقرر له 30 يونيو العام القادم، موجها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتجهيز المستشفى عقب الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية لتكون جاهزة لخدمة المرضى من أبناء مركز ساقلتة .

