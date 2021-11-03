نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع وحدة «حياة كريمة» ورؤساء القرى المستهدفة

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ورؤساء القرى المستهدفة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لبحث بعض موضوعات العمل، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشريف أبو سحلي منسق الوحدة بالديون.



وأكد نائب المحافظ أهمية دور رئيس القرية وأنه أحد أهم المتابعين للمشروعات ونسب التنفيذ، موجها بالمتابعة الدورية بشكل يومي ومستمر لرصد المشاكل والمعوقات، وطرق حلها، وضرورة التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية المواطنين والعاملين بمواقع العمل، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي "حياة كريمة" لرفع مستوى معيشة المواطنين في القرى والريف المصري عامة، وسوهاج خاصة.



كما ناقش الاجتماع بعض الطلبات المقدمة للوحدة بشأن المرحلة الثانية من " سكن كريم "، حيث أكد "القاضي" على ضرورة التأكد من أحقية مقدم الطلب، وجميع بياناته كاملة، وإضافة المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا، مع التأكد أيضا من موقف قطع الأراضي المطلوبة كسكن كريم سواء داخل الزمام أو خارجه، وارسال الملفات إلى وزارة التنمية المحلية فور الانتهاء منها.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة توفير قطع الأراضي المناسبة والتي تصلح لإقامة وحدات صحية، وفقا للنموذج المرسل من وزارة الصحة، بالأبعاد والمقاسات المحددة طبقا لاختيار المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، موجها رؤساء القرى بعقد جلسات تشاور مع الأهالي لتوفير الأراضي المطلوبة، وتحديد أراضي أملاك الدولة المناسبة، والأماكن البديلة لإقامة الوحدات.

وكان أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 221 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 13002 متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 163 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 5641.5 متر مربع، وعدد 38 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4180.5 متر مربع، وعدد 20 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 3180 متر مربع.