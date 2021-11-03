الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة تكشف مفاجأة بشأن ترامب.. أكثر الأمريكان كذبًا ومعلوماته مضللة

ترامب
ترامب

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن غالبًا ما يُقال أن البشر كاذبون، ولكن وفقًا لدراسة علمية جديدة، فإن البشر أكثر صدقا مما كان يعتقد، وتابعت أن الباحثون في ألاباما الذين أجروا الدراسة، لديهم أكثر من 100 ألف كذبة رواها 632 مشاركًا على مدار 91 يومًا.

وأضافت أن الدراسة وجدت أن واحد في المائة فقط من الناس يروون بانتظام أكثر من 15 كذبة في اليوم، ومعظمها كانوا أكاذيب بيضاء صغيرة، وأشارت إلى أن غالبية الأكاذيب قيلت من قبل عدد قليل من الكذابين الذين كانوا يكذبون بكثرة، كما وجدت الدراسة أن غالبية المشاركين قالوا القليل من الأكاذيب أو لم يكذبوا على الإطلاق في يوم معين.

-  ترامب سجل 9.9 كذبة يوميا في المتوسط طوال فترة الدراسة

وتابعت أنه على سبيل المثال، يصف المؤلفون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه الشخص الذي يكذب "أكثر بكثير من غالبية الأمريكيين".

وأضافت أن ترامب سجل 9.9 كذبة يوميا في المتوسط طوال فترة الدراسة، حيث استندت الدراسة لنتائج صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي كانت تتابع ترامب وسجلت تصريحات عامة وكاذبة ومضللة منه بشكل يومي.

ووفقا للصحيفة فإن الدراسة صنفت الكذابون كالآتي، الكذابون الكبار ويشكلون 1% من البشر وليهم متوسط 15.5 كذبة يومية، وفوق المتوسط ويشكلون 15% ولديهم 5 أكاذيب يومية والعادي ويشكلون 6% ولديهم 1.3 كذبة في اليوم مع أيام كذبة ابريل السيئة، والغالبية الصادقة 77% لديهم 1.3 كذبة يوميا، والصريح بشكل غير عادي ويشكلون 1.5% ويكذبون بمتوسط 0.1 كذبة يومية.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور تيموثي ليفين ، الذي يدرس الخداع، "الناس في الغالب أمناء ، باستثناء عدد قليل من الكذابين المرضيين، وهناك هذا النوع من أفضل 1 في المائة ممن يروون أكثر من 15 كذبة في اليوم ، يومًا بعد يوم."

ترامب البشر دراسة واشنطن بوست الامريكية الاباما

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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