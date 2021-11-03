الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تضبط 16 طن أرز ومكرونة «فاسدة» قبل بيعها بالأسواق

جريدة الدستور

ضبطت حملة تفتيشية، من وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية في قبل تداولها في أسواق محافظة الشرقية.

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وكشف المهندس عبد المنعم خليل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أنه تم ضبط 16 طنا و70 كيلو أرز ومكرونة وبقوليات مختلفة منتهية الصلاحية، موضحا أنه مدون على تاريخ نهايتها عام 2019 أي أنها منتهية منذ عامين.

وأكد أن الحملة التموينية تمت بشكل مفاجئ بناء على توجيهات من القيادة السياسية والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بمنع تداول أي سلعة منتهية الصلاحية في الأسواق، مشيرا إلى أن الحملة تأتي ضمن الضربات المستمرة لوزارة التموين والتي تهدف إلى منع تداول السلع المنتهية في الأسواق بجميع المحافظات.

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وأضاف خليل أن كميات الأرز والمكرونة والبقوليات المضبوطة، تم ضبطها في إحدى الشركات الشهيرة في محافظة الشرقية، حفاظا على صحة المواطن قبل تداول هذه السلع المنتهية في الأسواق.

كما كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه تم ضبط أحد مصانع تصنيع اللحوم المصنعة يقوم باستخدام "بطاطس نصف مقلية" كمادة نشوية في مصنعات اللحوم، بالرغم من أن البطاطس المستخدمة في التصنيع منتهية الصلاحية ويتراكم عليها طبقات من "العفن" وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

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وأضاف عبد المنعم خليل، أنه تم التحفظ على 600 كيلو جرام من "البطاطس المقلية" المنتهية الصلاحية قبل استخدامها مع مكونات أخرى في اللحوم المصنعة.

ونوه خليل، إلى أن حملات وزارة التموين ستقوم بإعدام كميات اللحوم المضبوطة والبقوليات المنتهية الصلاحية.

 

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