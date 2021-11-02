الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمعيات الأهلية»: تنسيق بين مديريات التضامن و«الهلال الأحمر» استعدادًا للشتاء

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية رفعت درجة استعدادها لحدوث اى تقلبات فى الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عبد القوي فى تصريحات لـ«الدستور»، أن آلاف الجمعيات تقدم الدعم سواء في صورة مبالغ مالية أو عينية «أغذية أو مستلزمات طبية أو مساعدات أخرى» تحتاجها الأسر الأولى بالرعاية كلًا في نطاق محافظته، مشيرًا إلى أنه فى حالة حدوث أمطار أو سيول فى القرى والمحافظات يتم توفير كافة سبل الحماية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق بين الإدارات التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات وجمعية الهلال الأحمر المصرى للتحقق من صلاحية المهمات، وإنشاء غرفة العمليات المركزية لتلقى الاستغاثات والاستجابة لها. 

وأشار إلى أنه تم منح العاملين فى مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة، وكذلك تدريب المتطوعين لدى جمعية الهلال الأحمر المصرى والعاملين فى مجال الإغاثة على الأزمات والنكبات، موضحًا أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، تلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع من خلال العمل فى أكثر من 20 مجالًا.

من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجان إغاثة فى جميع المحافظات لتكون على أتم الاستعداد لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، والاستعداد فى الأماكن التى تحتاج لإغاثة عاجلة وتوفير المهمات الإغاثية من أدوات أولية كالخيام وغيرها، وأن تكون لديهم خطة تحرك سريعة، بالإضافة إلى التعاون مع رؤساء الأحياء لتجهيز أماكن إيواء تساعد على تنفيذ الاستجابة السريعة.

المركزى المحافظات وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الدكتور طلعت عبد القوى غرفة العمليات الجمعيات

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وائل لطفي

النخبة والناس

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