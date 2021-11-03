الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-11-2021

اليورو
اليورو

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، ارتفاعاته أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 3-11-2021، لأعلى مستوياته خلال الأسبوع الجارى، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-11-2021


وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 18.123 جنيه و18.1659 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.278 جنيه لـ 18.3021 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1255 جنيه لـ 18.1659 جنيه  وارتفع سعر البيع من 18.2450 جنيه لـ 18.2809 جنيه، وارتفع  سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.0595 جنيه لـ 18.1221 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 18.2269 جنيه لـ 18.2789 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 18.0649 جنيه لـ 18.1275 جنيه وارتفع سعر البيع من 18.2269 جنيه لـ 18.2788 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاعًا من 18.0595 جنيه لـ 18.1158 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2332 جنيه لـ 18.2789 جنيه، وارتفع سعر اليورو "تحويل" من 18.0595 جنيه لـ 18.1158 جنيه للشراء، كما ارتفع من 18.2332 جنيه لـ 18.2789 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.123 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 18.283 جنيه، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.1452 جنيه للشراء، 18.3021 جنيه للبيع.

اقتصاد منطقة اليورو ينتعش مجددًا بفعل التضخم القياسى


يشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ تجاوز تداعيات صدمة جائحة كورونا بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث من العام الحالى، إذ حقق معدل نمو بلغت نسبته 2.2% مقابل 2.% خلال الربع السابق عليه من العام نفسه، بينما نشاط التصنيع نمو فى أكتوبر الماضى بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، نتيجة المشكلات التى واجهتها سلاسل التوريد ما أدى إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.

بينما واصل معدل التضخم ارتفاعاته ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، مسجلًا  4.1% في أكتوبر 2021، مقابل 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%، ليقرر البنك المركزي الأوروبي على إثر ذلك الابقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي.

سعر اليورو اليورو الجنيه المصري العملات الاجنبية سعر شراء اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

الزمالك: مشاركة شيكابالا فى القمة متوقفة على رد اتحاد الكرة

«الشيوخ الفرنسى» يؤكد أهمية دور السعودية فى مواجهة الإرهاب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

الصحة الفلبينية: تلف 100 ألف جرعة لقاح كورونا إثر اندلاع حريق بالمخازن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية