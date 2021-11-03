واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، ارتفاعاته أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 3-11-2021، لأعلى مستوياته خلال الأسبوع الجارى، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 18.123 جنيه و18.1659 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.278 جنيه لـ 18.3021 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1255 جنيه لـ 18.1659 جنيه وارتفع سعر البيع من 18.2450 جنيه لـ 18.2809 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.0595 جنيه لـ 18.1221 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 18.2269 جنيه لـ 18.2789 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 18.0649 جنيه لـ 18.1275 جنيه وارتفع سعر البيع من 18.2269 جنيه لـ 18.2788 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاعًا من 18.0595 جنيه لـ 18.1158 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2332 جنيه لـ 18.2789 جنيه، وارتفع سعر اليورو "تحويل" من 18.0595 جنيه لـ 18.1158 جنيه للشراء، كما ارتفع من 18.2332 جنيه لـ 18.2789 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.123 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 18.283 جنيه، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.1452 جنيه للشراء، 18.3021 جنيه للبيع.



يشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ تجاوز تداعيات صدمة جائحة كورونا بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث من العام الحالى، إذ حقق معدل نمو بلغت نسبته 2.2% مقابل 2.% خلال الربع السابق عليه من العام نفسه، بينما نشاط التصنيع نمو فى أكتوبر الماضى بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، نتيجة المشكلات التى واجهتها سلاسل التوريد ما أدى إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.

بينما واصل معدل التضخم ارتفاعاته ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، مسجلًا 4.1% في أكتوبر 2021، مقابل 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%، ليقرر البنك المركزي الأوروبي على إثر ذلك الابقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي.