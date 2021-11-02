الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: المناهج المطورة لإعادة بناء المصري القادر على التفكير والابتكار

المدارس الحكومية
المدارس الحكومية

شرعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المناهج من مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها الأول والثاني ووصل حالياً إلى الصف الرابع الابتدائي على مستوى بناء المواد التعليمية (الكتب وأدلة المعلم) وإلى الصف السادس على مستوى بناء أطر المناهج.

وقالت وزارة التربية والتعليم في انفوجراف عبر صفحتها بـ«فيس بوك» إن هذا التطوير يستهدف  كل مراحل التعليم قبل الجامعي، هذا ويتم تطبيق هذه المناهج المطورة علي نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة، وكانت المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين؛ تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر علي التفكير والابتكار وحيث يتم تغيير الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويتم تقييمهم من خلالها، وحيث تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في عمليتي التعليم والتعلم.

وأضافت الوزارة: «‏‎كانت كذلك من أهداف التعليم 2.0 تخريج متعلم مفكر مبدع، مستمراً في التعليم والتعلم ولديه قدرات تنافسية، مؤمنا بقيم العمل، ومن ثم تم تحديد ثلاثة ركائز أساسية لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية، والقيم الداعمة وثالثهما القضايا التحديات التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا».

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