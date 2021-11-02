المعاهد الأزهرية تجتمع لوضع أسس الاشتراك في المسابقات الدولية

اجتمع قطاع المعاهد الأزهرية لعمل اللازم تجاه اشتراك طلابه بالمسابقات الدولية مثل: (#بيزا- #بيرلز- #تيمز- #التقييم_الوطني)، والذي تعقده المؤسسات الدولية من أجل قياس مستويات الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي

حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان - رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي-، الدكتورة منى اللبودي -رئيس قسم التطوير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي-، وحضر من ناحية الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم-، وبعض قيادات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وتناول الاجتماع التنسيق فيما يخص آليات الاشتراك والتطبيق في المسابقات الدولية، ومواعيد التطبيق، وخطوات التنفيذ، وذلك جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم.



جدير بالذكر أن هذه المسابقات من الأهمية بمكان للوقوف على المستويات الحقيقية لمخرجات التعليم قبل الجامعي وعلاج نقاط القصور إن وجد.

كان قد عقد وفد الأزهر الشريف بجمهورية نيجيريا لقاءًا موسعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والشئون الإسلامية بجمهورية نيجيريا بحضور السفير المصري السيد إيهاب عوض، حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا المشتركة محل الاهتمام خاصة ما يتعلق منها بجانب المعالجات العلمية للقضايا المعاصرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن اللقاء دار حول تدريب الأئمة والوعاظ النيجيرين؛ من خلال خطة تدريبية مشتركة للنهوض بالأئمة والوعاظ؛ إضافة إلى إقامة مؤتمرات علمية مشتركة، وعقد مسابقة للقرآن الكريم بإشراف الأزهر الشريف، كما تناول اللقاء مِنح الطلاب النيجيرين للدراسة بالأزهر الشريف، وكيفية انتقاء أفضل المرشحين للدراسة في الأزهر بالتعاون بين الأزهر الشريف والمجلس والسفارة المصرية.

وأوضح د. سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اللقاء استعرض مجموعة من المحاور العلمية المهمة ومنها ما يتعلق بتطوير المناهج الأزهرية والجهود التي بذلها الأزهر الشريف في هذا الشأن، وآلية اختيار الطلاب الوافدين الدارسين بالمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى الدور الأكبر لقطاعات الأزهر الشريف في تأهيل الطلاب الوافدين والحفاظ عليهم من الأفكار المتطرفة التي تروجها بعض التيارات المنحرفة.

كما تناول السيد محمد يس مدير عام الإدارة العامة للبعوث، الحديث عن المعاهد الخارجية للأزهر الشريف وما يتعلق بزيادة الإشراف الأزهري على المعاهد في نيجيريا، والبرامج التعليمية التي يمكن تنفيذها بالمشاركة مع المجلس الأعلى للفتوى والشئون الإسلامية، بالإضافة إلى الحديث حول المعادلات الدراسية.

من جانبهم أبدى أعضاء المجلس رغبتهم في الحصول على مساعدة الأزهر لهم في مواجهة الأفكار المتطرفة؛ من خلال الإصدارات العلمية للأزهر، والمشاركة في المؤتمرات التي ينظمها الأزهر، والرغبة في إنشاء مراكز لتعليم العربية ونشر صحيح الدين، وفي نهاية اللقاء قدموا الشكر لمصر حكومة وشعبًا وللأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر شاكرين له هذه الجهود في نشر صحيح الدين.