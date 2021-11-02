وزير العدل للأعضاء الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور النيابة الإدارية

أدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013/ 2014 اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشهد عدد من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد في القاعة الكبرى بديوان عام وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021 .

وفي كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار السيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم.

وأشار إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة الإدارية امتدادا لمن سبقهم، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد مؤكداً أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في سبيل دعمهم وصقل مهارتهم حرصا منها على استمرار الأجيال البناءة والمعطاءة التي تستهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد أيًا كان شكله ونمطه حتى نرتقى بوطننا مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية عن أداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الجسدي لمنع انتشار فيروس كورونا، وناشدت أن الوشاح بنادي القضاة لمن يرغب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 359 معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

النيابة الإدارية

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.