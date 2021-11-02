حى المطرية يبدأ أعمال إزالة العقارات بشارع عمر المختار «صور»

بدأت أجهزة حي المطرية، الثلاثاء، أعمال إزالة 15 عقارًا بشارع عمر المختار، إذ تتعارض مع إنشاء الكوبرى الجديد.

وتابع اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، أعمال الإزالات للعقارات التي تم صرف التعويضات المستحقة لأصحابها، لافتًا إلى أنه تمت إزالة 3 عقارات في إطار أعمال التطوير الجارية بنطاق الحي، وإنشاء كوبري عمر المختار لتيسير حركة المرور بالشارع.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه، طبقًا للحالة الجوية، لافتًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.

وأوضح محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة.

التعامل مع الشكاوى

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.