تمويل 520 مشروعًا بتكلفة 17 مليون جنيه في المنوفية

أكد إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن "حياة كريمة" للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان "سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيلهن وتطوير قدراتهن.

كما أشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان "ابدأ مشروعك" ، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى وكذا دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية ، موضحاً بأن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ (520) مشروع لتوفير (1023) فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه ، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار (60) ترخيص مؤقت لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع (19) مشروعاً ، و إصدار (170) شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لحياة كريمة .

وفى مجال الخدمات الغير مالية ، تم تنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التى تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ، وقد أكد "حجازى" على أن جهاز المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في الإستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء فى مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.

ويتم ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، وإنطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب بشتى المجالات للعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة لإحداث تنمية شاملة وذلك فى ضوء تنفيذ المشروع القومى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى أطلقها رئيس الجمهورية.