ندوة تعريفية لبرنامج منح جامعة شيكاغو بـ«تجارة عين شمس»

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للعام الجامعى 2021-2022.

اعرب الدكتور خالد قدري عن سعادته باستمرار التعاون المثمر والبناء مع مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو الأمريكية للعام الرابع علي التوالي، مشيرا إى أن ذلك نتاج، جهد مشترك من قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور هيام وهبة ومنسق الاتفاقية بالجامعة، موضحا أن هذه المنحة هي فرصة كبيرة لطلابنا، لاكتساب الخبرات، التعلم وكيفية التصرف والتعامل وهو الهدف من السفر في هذه المنحة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هيام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التعاون مع جامعة شيكاغو يأتي على خلفية بروتوكول التعاون الذي أبرم مع جامعة عين شمس فى مجالات البحوث والتعليم لتقديم منح دراسية لطلاب الكلية للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد، حيث يدرس الباحث 12 مقررا دراسيا بموجبها، كما أوضحت أن تلك المنح من الممكن أن تمتد إلى طلاب الدراسات العليا بالكلية، ونتج عن تفعيل الاتفاقية حصول 10 طلاب من كلية التجارة على منحة دراسية ممولة بالكامل للدراسة في جامعة شيكاجو.

واستعرضت الدكتور دينا راشد، نائب رئيس جامعة شيكاجو تصنيف الجامعة، حيث تعتبر جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حالياً أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.

وأشارت هبة إسكندر، مدير التطوير والتنمية المجتمعية، إلى أن هذه المنحة تعد فرصة لكل الطلاب للسفر والحصول على هذه المنحة من أجل مستقبل أفضل لمصر، مطالبة الطلاب بالسعي والتصميم للحصول على هذه المنحة وغيرها لما لها من عظيم الأثر على شخصية الطلاب.