الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «الإسكندرية للأدوية» تتراجع بنسبة 26% خلال الربع الأول من 2022-2021

أدوية
أدوية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2021، تراجع أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بلغت 33.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباحًا بلغت 44.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 307.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 304.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 116.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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