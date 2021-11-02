أرباح «الإسكندرية للأدوية» تتراجع بنسبة 26% خلال الربع الأول من 2022-2021

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2021، تراجع أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بلغت 33.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباحًا بلغت 44.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 307.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 304.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 116.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.