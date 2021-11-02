كميات هائلة من الأغذية المغشوشة.. نتائج حملات «حماية المستهلك» بالمحافظات

شنت أفرع الجهاز الإقليمية لحماية المستهلك عددا من الحملات على الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

محافظة الدقهلية:

وتمكنت من ضبط 71.5 طن من المقرمشات الخام داخل أحد مصانع المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية من التونة والنودلز منتهية الصلاحية ، وتم ضبط 1.5 طن نحاس و47 ألف قطعة سباكه مجهولة المصدر، وتم تحرير 56 محضرا لعدد من المحلات التجارية وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

محافظة كفر الشيخ:

ضبط 25920 عبوة ألبان وشيكولاته داخل أحد مخازن المواد الغذائية مجهولة المصدر وضبط كمية من حلوى الأطفال بها ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها داخل أحد مخازن المواد الغذائية، وضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والغش التجارى لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية .

محافظة السويس:

ضبط كمية كبيرة من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المحلات التجارية، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.

محافظة جنوب سيناء:

ضبط 70 طن من المياه مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل ثلاث مخازن للمياه وضبط 435 كجم لحوم مستوردة مجهولة المصدر .

محافظة الإسماعلية:

ضبط كمية كبيرة من اللحوم والكبدة بأحد محلات السوبر ماركت منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي،كما تم ضبط كمية من ملح الطعام والبهارات داخل أحد المحلات لايوجد عليها بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية، و تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم حمل شهادة صحية.

محافظة بني سويف:

غلق 4 منشآت طبية منها معمل للتحاليل الطبية وحضانة للأطفال ومركز للعلاج الطبيعي وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وانتحال صفة طبيب وعدم توافر اشتراطات السلامة والجودة.

محافظة الشرقية:

ضبط 90 طن فلفل و10 أطنان كرافس و3 أطنان زيتون بأحد مصانع المخلل وغلق وتشميع أحد مراكز العلاج الطبيبعي يعمل بدون ترخيص وضبط صاحبه لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتركيبات علاجية، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها .

وضبط مخزن للمواد الغذائية به منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للعاملين به ، كما تم تحرير 13 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية وضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد مراكز للأدوية البيطرية وذلك لضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، وتحرير 14 محضرا وضبط 3.5 طن دقيق مجهول المصدر بعدد من المخابز وضبط عدد من المخالفات منها إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

محافظة بورسعيد :

ضبط ١٠٠ طن أعلاف مجهولة المصدر بمخزنين بدون ترخيص ، كما تم ضبط 7 طن من الأعلاف مجهولة المصدر بإحدى سيارات النقل بكمين الرسوه ، وتم ضبط كميه من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وبها تغير في الخواص الطبيعية.

محافظة قنا:

تحرير 38 محضر متنوع لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية، كماتم ضبط كمية من حلوي الأطفال والأندومي والمياه المعدنية مجهولة المصدر .

محافظة المنيا:

ضبط محطة وقود تعمل بدون ترخيص ، كما تم ضبط 3500 لتر لبن فاسد وكميه من المواد الحافظة تحتوى علي مادة الفورمالين وفوق أكسيد الهيدروجين وضبط 1350 كجم نخاله غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية من السكر التمويني معروض للبيع خارج المنافذ المصرح بها ، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم حمل شهادات صحية.

محافظة الفيوم:

غلق وتشميع عدد 17 منشأة طبية لعدم وجود تراخيص وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى

وتحرير 37 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة الأنشطة التجارية وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير .

محافظة البحيرة:

ضبط 5 طن ملح خشن مجهول المصدر داخل مصنع ألبان، كما تم ضبط 200 كجم من اللحوم مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وكمية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية داخل أحد محلات المبيدات الزراعية، كما تم ضبط 9 محلات لبيع الموبايلات والإكسسوارات والمفروشات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط عدد من أدوات النرجيلة داخل عدد من المقاهي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالتصدي لتفشي جائحة كورونا .

محافظة المنوفية:

تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وضبط كمية من شمع الفلاتر مجهولة المصدر.

محافظة سوهاج:

ضبط عدد من المخازن متنوعة النشاط التجاري وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من المحلات التجارية وتحرير عدد من المحاضر لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

محافظة الإسكندرية:

تم غلق مستشفى تعمل بدون ترخيص وغلق 4 عيادات ومعامل للتحاليل لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم توقيع عقوبة الغرامة الفوريه لعدد 32 محل تجاري ومخبز وكافيتريا ومطعم لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتطبيق عقوبة الغلق الإداري ضد 22 محل تجاري ومخبز وكافتيريا وصيدليتين وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

محافظة أسيوط:

تحرير 54 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفة للاشتراطات الصحية ، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق 4 مخازن للأدوية غير مرخصة حيث تم ضبط 2648 عبوة دوائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مصرح بتداولها .

محافظة القليوبية:

ضبط مصنع للملابس يقوم بتقليد علامات تجارية شهيره ، كما تم ضبط 3780 عبوة عصير مجهولة المصدر وكمية من الحلاوة الطحينية وعسل النحل والمكرونة وملح الطعام مجهولين المصدر.