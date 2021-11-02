الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «شرطة مزيفة» سرقت مواطنا بالمقطم

متهم
متهم

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أحد المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة بمنطقة المقطم محافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد أشخاص، صاحب شركة شحن، بسابقة تعرفه على تاجر سيارات لتردده على شركة الشحن ملكه وأقر له برغبته في شراء إحدى السيارات، فأخبره بتمكنه من توفيرها له لدى أحد الأشخاص -تاجر سيارات- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية مقابل مبلغ مالي.

وتقابلا مع الأخير لمعاينة السيارة وإتمام عملية الشراء، عقب ذلك فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها أربع أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" واستولوا على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار  وبصحبتهم الأخير.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة  أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلال إثنين منهم سيارة "مستأجرة" وعثر بحوزتهم على "طبنجة صوت ، عدد من الطلقات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث مديرية أمن القاهرة سرقة تشكيل عصابي المقطم انتحال الصفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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