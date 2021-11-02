الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

وفاة عازف البيانو البرازيلي «نيلسون فريري» عن 77 عامًا

نيلسون فريري
نيلسون فريري

أعلنت الصحافة وشركة إنتاج اسطوانات وفاة نيلسون فريري عازف البيانو البرازيلي الذي يعتبر من الأشهر في مجاله عالمياَ، بمنزله في ريو دي جانيرو عن عمر يناهز 77 عامًا.

ونشرت شركة "ديكا كلاسيكس" تغريدة جاء فيها "نشعر بحزن بالغ لوفاة الأسطورة نيلسون فريري".

وأضافت أن الراحل كان "عازف بيانو وموسيقيًا استثنائي الموهبة، وكان أحد أكثر الفنانين مهارةً، سواء في الحفلات الموسيقية أو في الاستوديو. لقد ترك إرثًا يضم الكثير من التسجيلات. فليرقد بسلام".

ولم توضح مديرة أعمال فريري في تصريحاتها للصحافة البرازيلي سبب وفاة هذا العازف الكبير لمقطوعات لشوبان.

وتعود بدايات فريري المولود في 18 أكتوبر 1944 في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، إلى سن مبكرةٍ جدًا، إذ شرع في العزف وهو في سن الثالثة، ولم يلبث عندما بلغ الخامسة أن شارك في حفلات موسيقية.

ومنذ صغره اتخذت مسيرته الفنية بُعدًا عالميًا جعله واحدًا من أبرز عازفي البيانو في عصره، وخصوصًا في مجال الموسيقى الرومانسية، وفاز بمجموعة من الجوائز.

واشتهر أعظم عازف بيانو برازيلي بأدائه مقطوعات شوبان وشومان وليزت وبرامز بسهولة وأناقة تقنيتين.

وشارك فريري في العزف مع أوركسترا برلين الفلهارمونية وأوركسترا لندن السيمفونية وأوركسترا فيينا السيمفونية وتحت قيادة بيار بوليز ولورين مازيل وكيرت ماسور وأندريه بريفين.

ووصفته مجلة "تايم" الأميركية بعد أول حفلة موسيقية له في نيويورك بأنه "أحد أكثر عازفي البيانو إثارة للحماسة في كل العصور".

وكان الراحل وثيق الصلة بعازفة البيانو الأرجنتينية الشهيرة مارتا أرغيريتش التي كان له معها عدد كبير من الحفلات الموسيقية.

تعرض نيلسون فريري لسقطة مؤذية في ريو دي جانيرو في نهاية العام 2019، كسر بفعلها ذراعه اليمنى مما أوجب إجراء عملية جراحية له في كتفه.

ولم يتعافَ أبدًا من هذه الإصابة، مما جعله في حال من الاكتئاب، بحسب ما نقلت الصحافة عن بعض أصدقائه.

ومذّاك، لم يعاود فريري عزف البيانو، وكان يعيش في جواتشينغا، وهي منطقة ساحلية بالقرب من بارا دي تيجوكا، في غرب ريو.

وكان من المقرر أن يقدم حفلة أمام الجمهور العام الفائت، لكنها ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعربت وزارة الخارجية البرازيلية (نظرًا إلى أن الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو ألغى وزارة الثقافة) عن أسفها لوفاة "أحد أعظم الموسيقيين البرازيليين في كل العصور".

ونُشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي سيل من الإشادات بالراحل بعد وفاته. وأعرب عازف الكمان الفرنسي رينو كابوسون عبر "تويتر" عن "حزنه الشديد" لوفاة "شاعر البيانو".

ريو دى جانيرو فريري نيلسون فريري عازف البيانو البرازيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

رأي الطب النفسي في «جريمة الإسماعيلية».. لم كل هذه الوحشية؟

موسيمانى يرفض إذاعة مباراة الأهلى القادمة

التحرّش بالرجال.. أسرار جريمة «مسكوت عنها» خوفاً من نظرة المجتمع

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

القصة الكاملة لذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده وسط الطريق بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا