الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

سعفان: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ54 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 137 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال وزير القوى العاملة، إن المستحقات بلغت 146 ألفاً و413 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  111 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
مستحقات مصريين غادروا الأردن
وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن سفير مصر بالأردن الملحق العمالي موقع وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي بالأردن

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