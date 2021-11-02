لمدة 30 يوما.. تحويلات مرورية لوصلة محور صفط اللبن اتجاه «الدائري»

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات مرورية بعد غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري؛ لمدة 30 يومًا.

جاء ذلك بسبب البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتبين قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر - محـور الزمـر سـابقا- بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور، وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة أعلى شارع السودان، وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ويستلزم إجراء التركيب غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، وذلك لمدة 30 يوما فقط، ابتداءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها"، السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

-استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن" وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

وأوضح المصدر، أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير "بالدقى" يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلًا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها، مضيفًا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.